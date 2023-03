Daikin stellt 2023 energieeffiziente Lösungen für Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden in Wels aus. Ob Neubau, Umbau oder bei der Sanierung - am Messestand beraten Expert*innen zu Wärmepumpen, Klimaanlagen und Luftreinigern sowie zu staatlichen Förderungen für Wärmepumpen.



„Wir freuen uns auch heuer wieder auf der WEBUILD vertreten zu sein und unsere maßgeschneiderten Lösungen zum Heizen, Kühlen und Luftreinigen vorstellen zu können," betont Claus Albel, General Manager Sales Österreich. Er lädt Besucher*innen sind dazu ein, die Geräte vor Ort selbst zu erleben und sich beraten zu lassen. Neben der unverbindlichen Beratung gibt es am Freitag, 03. März um 15:30 Uhr und am Samstag, 04. März um 11:00 Uhr Fachvorträge zum Thema Heizungssanierung mit Daikin Wärmepumpen.





Halle 20, Stand F290

