Von 1. bis 5. März 2023 verwandelt sich die Messe Wels wieder in Oberösterreichs Schaufenster und Marktplatz für nachhaltige Energietechnologien. Rund 350 Aussteller heißen Fachbesucher*innen auf knapp 30.500m² Messefläche willkommen. Wie gewohnt sind die Bereiche Energie, Bad, Bauen und Wohnen vertreten, dieses Jahr in drei Messehallen. Halle 20 widmet sich dem Thema Energiewende, Halle 21 thematisiert das Bad von morgen und in Halle 19 finden sich Aussteller und um das Bauen und Wohnen der Zukunft. 2023 stehen energieeffiziente und erneuerbare Heiztechnik, nachhaltige Baustoffe, sowie Lösungen für die Wellness-Oase Bad im Fokus des Branchentreffs. Wie auch 2022 wird die Live-Veranstaltung durch hybride Angebote ergänzt. So lassen sich die Aussteller und ihre Produkte, Services sowie Angebote auch online entdecken.



„Die WEBUILD Energiesparmesse Wels ist seit mehr als 25 Jahren ein Fixpunkt für alle Häuslbauer*innen und Sanierer*innen und so aktuell wie nie zuvor. Erneuerbare Energieformen und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern sind das Gebot der Stunde. Nirgendwo sonst bekommt man einen größeren Überblick – aktuell 355 Aussteller bieten die geballte Kompetenz in Sachen Heizung, Sanitär und Bau. Ein Besuch der WEBUILD Energiesparmesse ist auf jeden Fall eine gute Investition! Und sie ist der Ort, wo jeder seine persönlichen Bausteine für die eigene Energiewende findet“, bekräftigt Messedirektor Robert Schneider.