„Daikin Österreich ist bereits ein sehr wichtiger Standort innerhalb der Region Zentral- und Osteuropa und ich bin stolz darauf, wie sich dieser Markt in den vergangenen Jahren unter der Führung von Claus Albel weiterentwickelt hat", betont Haas, der den Schwerpunkt zukünftig auf Services für Fachpartner und Angeboten für Konsument*innen legen will.



Albel hatte die Geschäftsführung von Daikin Österreich 2018 übernommen. Unter seiner Führung haben sich sowohl der lokale Umsatz der Niederlassung als auch die Anzahl der Mitarbeitenden auf 120 mehr als verdoppelt. In seiner neuen Funktion als Cluster Manager im Headquarter von Daikin Central Europe widmet sich Albel künftig dem Aufbau von eigenständigen Daikin Niederlassungen in Slowenien und Bulgarien und der Weiterentwicklung der bestehenden Niederlassung in der Slowakei. Zudem bleibt er als Prokurist von Daikin Central Europe tätig.



„Claus Albel hat bewiesen, eine Organisation aufbauen zu können, die aus dem Markt nicht mehr wegzudenken ist und ich freue mich, dass er nun als Cluster Manager die Lenkung dreier wichtiger Märkte übernimmt“, so auch Carl Lievens, Managing Director von Daikin Central Europe.