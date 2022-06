Christian Mayer wechselt von Wolf zu Klampfer

Seit Anfang Juni ist Christian Mayer, MBA (55) neben Michaela Klampfer, MBA weiterer Geschäftsführer von G. Klampfer Elektroanlagen. Mayer begann seine Berufslaufbahn mit einer Lehre als Elektroinstallateur und sammelte anschließend Erfahrungen im Schaltanlagenbau sowie bei Industriemontagen im Ausland. Außerdem war der gebürtige Oberösterreicher viele Jahre in der MSR-Technik / Gebäudeautomation im Projektmanagement und im Vertrieb tätig.



Nach seinem Studium an der Universität in Klagenfurt führte sein Weg zu mehreren, namhaften Unternehmen in der HKLS-Branche - darunter laut Mayers LinkedIn-Profil etwa Bösch und Schneider Electric - zuletzt war er bei Wolf Klima- und Heiztechnik als alleiniger Geschäftsführer für rund 140 Mitarbeitende verantwortlich.