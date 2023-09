Das Denken in Kreisläufen ist in der Bauplanung heute meist noch die Ausnahme. „Wenn es praktiziert wird, dann am ehesten in Verbindung mit digitalen Planungsmethoden bei Neubauten“, erklärt Mayr. In den kommenden Jahren werde sich jedoch vermehrt die Frage stellen, wie man das Ganze auf Bestandsgebäude ummünzen kann. Dafür braucht es für Mayr einen Schub in der Digitalisierung. „Um im Bestand etwas zu bewegen, müssen wir Mengen und Massen digital erfassen können und bereits vorhandene Ressourcen verstärkt berücksichtigen. Hier sehe ich einen großen Hebel für mehr Effizienz und Dekarbonisierung.“

Mayr hat auch persönlich eine hohe Affinität zu den Themen Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Der 29-jährige gebürtige Oberösterreicher ist auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern aufgewachsen und hat nach dem Maturabschluss an der HLFS St. Florian in Innsbruck, Rio de Janeiro (BR) sowie Guadalajara (MX) mit Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Daraufhin folgte im Masterstudium eine Vertiefung auf den Bereich International Industrial Management.



Erste berufliche Schritte führten ihn zunächst als Projektleiter im Anlagenbau für ein Linzer Unternehmen in verschiedenen Projekten durch Mittel- und Zentraleuropa. Später folgte der Aufstieg zum Teamleiter, in dem Mayr Verantwortung für das Projektmanagement-Team übernahm, bevor der Wechsel zu Drees & Sommer im Herbst 2022 erfolgte.