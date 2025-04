Duravit hat die Ernennung von Achim Zimmermann zum Chief Information Officer (CIO) bekanntgegeben. Zimmermann wird mit April 2025 die Leitung des globalen IT-Bereichs übernehmen und direkt an CFO Martin Winkle berichten. Er blickt auf umfassende Expertise in den Fachgebieten IT und Digitalisierung zurück und leitet bei Heidelberger Druckmaschinen derzeit die Bereiche Digital Innovations & Data Integration sowie SAP Platform & Hosting Services.

In früheren Tätigkeiten war Zimmermann erfolgreich in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung, der Unternehmensentwicklung, im Vertrieb und der technischen Beratung, unter anderem im SAP-Umfeld, tätig. Seine strategische und operative Kompetenz soll Zimmermann nun einbringen, um die digitalen Systeme und Prozesse bei Duravit zu optimieren. „Die IT ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Weiterentwicklung von Duravit. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team und den Kollegen innovative Lösungen zu schaffen, die unser Unternehmen weiter voranbringen", so der zukünftige CIO.

„Wir freuen uns sehr, Achim Zimmermann für Duravit gewonnen zu haben“, betont Martin Winkle. „Mit seiner hervorragenden Expertise und Erfahrung bei der Digitalisierung und Integration neuer Technologien, werden wir gemeinsam, als wichtige Säule unserer Strategie, die digitalen Chancen der Zukunft bestmöglich für Duravit nutzen.“

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier, bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!