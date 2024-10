Kontrast dazu steht die Badgestaltung der niederländischen Influencerin Melike Doganbas, die das Prinzip des Minimalismus an seine Grenzen treibt. Getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ verzichtet sie radikal auf zweckfreie Dekoration, Textilien und Pflegeprodukte. Stattdessen setzt sie auf klare Ordnung, eine neutrale Farbpalette und natürliches Licht.



Diese Linie unterstreicht der nordisch-elegante Konsolenwaschtisch von Cecilie Manz mit seidenmatter Lackierung und passender Quarzsteinoberfläche. Das Aufsatzbecken der Serie fügt sich mit seinen Kanten und klaren Formen in die Gesamtgestaltung ein. Zusammen mit der freistehenden Badewanne der Serie Zencha von Sebastian Herkner entsteht eine luftige Raumatmosphäre, in der die ausgewählten Produkte perfekt zur Geltung kommen.

>>> Chancen für den Sanitärmarkt: Hoffnungsmarkt Hotellerie?