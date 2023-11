Je mehr Beteiligte in Bauprojekten, desto höher die Projektkomplexität – und damit auch die Anforderungen an Bauherren. Die integrierte Projektabwicklung (IPA) setzt darauf, dieser Herausforderung mit einer zentralen Plattform für alle Beteiligten entgegenzutreten. So soll es möglich sein, sich effizient miteinander zu vernetzten.



Christian Maeder, Head of Design & Build Management bei der pde Integrale Planung, Teil des Baukonzerns Porr, wird am 22. November 2023 beim Expert Talk von Digital findet Stadt seine Erfahrungen teilen und Einblicke in die Vorteile und Lösungsansätze dieser Methode der Projektabwicklung in Kombination mit Early Contractor Involvement geben.



Termin: 22. November 2023, 09:15-10:00 Uhr, hier geht's zur Anmeldung.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!