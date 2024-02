In einer länderübergreifenden Kooperation haben die IFMA Schweiz, FMA I IFMA Austria, fmpro und gefma die aus dem Jahr 2013 stammende Broschüre „Berufsbild Facility Management“ überarbeitetet. In Zusammenarbeit mit führenden Organisationen und Bildungsinstitutionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz flossen auch die sich wandelnden Rahmenbedingungen in die neue Broschüre ein.



