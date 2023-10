Rocking all over the world“ – begleitet vom Hit von Status Quo aus den späten 70er Jahren läuteten FMA-Vorstandsvorsitzende Doris Bele und Mikis Waschl, Präsident der IFMA Austria, den 8. FM-Day 2023 im Wiener Park Hyatt ein. „FM schafft’s!“, brachte Doris Bele das Leistungsspektrum der Branche in ihrer Eröffnungsrede auf den Punkt.



„Impulse geben. Energiereich agieren.“ – so das Motto des diesjährigen FM-Days, der erstmals als zertifiziertes „Green Meeting“ über die Bühne ging und so bereits ein Zeichen dafür setzte, dass die Branche maßgeblich zur grünen Transformation beitragen kann. Wie sehr sich FMA und IFMA Austria dabei in die Pflicht genommen sehen, zeigten die Newsticker zur aktuellen Vereinsarbeit.



So wurde von FMA und IFMA Austria unter anderem ein Leitdokument zur „Digitalisierung im FM“, ein Whitepaper zu „ESG und FM“ und ein Handlungsleitfaden „Blackout“ erstellt – und nun präsentiert. Mit „FMe – Frauen managen exzellent“ wurde zudem eine neue Initiative exklusiv für Frauen im FM ins Leben gerufen und mit ihrem Mentoring-Programm sowie dem Paper „So attraktiv ist FM für Frauen“ vorgestellt. Eine 3D-Mindmap stellte die Ergebnisse des jüngsten Workshops im Rahmen des FORUM Arbeitswelten dar.