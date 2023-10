Workplace Fokus: Wie bekomme ich meine Mitarbeitenden zurück ins Office?



Hybrides Arbeiten, New Ways of Working und „office4tk“. Das Workplace Management sprüht vor Trends und Ideen, aber was ist wirklich wichtig für die Arbeitsplatzgestaltung und wie holt man Mitarbeitende wieder zurück ins Office? Hören Sie, wie thyssenkrupp auf collaboration, communication und concentration setzt und mit dem neuen Workplace-Konzept „office4tk” den New Way of Working im Konzern unterstützt.

ESG: Eine Hürde – oder doch eine Chance?



ESG ist umfassend, doch auf was muss wirklich geachtet werden? Wie können Unternehmen die Vorgaben umsetzen und welche Gesetze sind dabei zu beachten? Welche Perspektive bringt die Kreislaufwirtschaft? Die Erste Bank, DB und ARA geben Insights in ihre Best Practices, Andrej Grieb wappnet Teilnehmende für die Gesetzesflut aus Brüssel.

>> Für das aktuelle Programm und die Anmeldung hier entlang: www.tuwien.at/mwbw/ifm-kongress