Die FläktGroup zeigt ihre Produkte diesen Herbst "on the road". Mit einer Trucktour will das Unternehmen Einblicke in seine Projekte und Dienstleistungen geben, dazu gibt es Präsentationen, Beratung durch Expert*innen und Networking-Möglichkeiten. Das Themenangebot spannt sich von bedarfsgerechter Lüftung, Raumheizung und -kühlung, komfortabler Anlagenbetrieb über Reinraumlösungen, Klimageräte und Wärmepumpen sowie Betriebskosteneinsparung mittels nachhaltiger Anlagensanierung. Um Anmeldung wird gebeten.



Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr wird der Fläkt-Truck folgende Stopps ansteuern:



25. September 2024 , Hotel Gut Brandlhof (Hohlenweg 4, 5760 Saalfelden)



26. September 2024, FläktGroup - Zentrale Gaspoltshofen (Obeltshamerstraße 12, 4673 Gaspoltshofen)



30. September 2024, FläktGroup - Büro Wien (Brunner Straße 77-79, 1230 Wien)