Mit ISYteq 4.0 stellt die FläktGroup eine Regelungsplattform für ihr Zentrallüftungsgeräte vor: Diese verfügt über eine außenliegende Verkabelung in einem werkseitig montierten Kabelkanal, sowie intelligente Steuerungsoptionen, die die Funktionalität der CAIRplus-Lüftungsgeräte optimieren. So kann das Lüftungszentralgerät optimal arbeiten, was sich wiederum positiv auf die Gesamtbetriebskosten auswirkt. ISYteq 4.0 wird werkseitig mit eingebauter Sensorik, Aktorik und Verkabelung geliefert. Der Schaltschrank kann in das Gerät integriert, auf Konsolen an der Stirnwand oder lose zur Montage an einer Wand geliefert werden.

