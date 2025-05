Die FläktGroup kriegt einen neuen Eigentümer. Von der Private-Equity-Gesellschaft Triton beratene Fonds haben eine Vereinbarung über den Verkauf aller Anteile an der FläktGroup, einem europäischen Experten für energieeffiziente Lüftungs- und Präzisionskühlungslösungen, an Samsung Electronics Co, Ltd. unterzeichnet.

Die FläktGroup entstand im Oktober 2016 durch die Fusion von DencoHappel, zuvor Teil der Galapagos-Gruppe, einer Investition des Triton Fund IV, mit dem neu erworbenen Unternehmen FläktWoods. Sie ist 65 Ländern – darunter auch Österreich – aktiv, produziert in Europa, Asien und den USA und zählt etwa 3.500 Mitarbeitende. Der Verkaufspreis wird mit 1,5 Milliarden Euro kommuniziert, das entspricht laut FläktGroup einem Unternehmenswert von 1,8 Milliarden Euro. Die Transaktion steht unter den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und soll voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein.