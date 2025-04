Der FM-Dienstleister Apleona wechselt die Eigentümerschaft. Das deutsche Unternehmen hat dem Erwerb durch Bain Capital, einer privaten Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Boston, zugestimmt. Das Investment wurde von einem Konsortium unter der Leitung des Private-Equity-Teams von Bain Capital in Europa getätigt. Verkäufer ist das Private-Equity-Unternehmen PAI Partners. Im Besitz von PAI ist das Unternehmen erheblich gewachsen und hat 2024 einen Umsatz von 4 Milliarden Euro mit einem Personalstand von mehr als 40.000 Beschäftigten erreicht.

Michael Siefke, Partner & Chair of Private Equity in Europa bei Bain Capital, zeigt sich mit der Akquise zufrieden. Bain Capital sei in den letzten Jahren aktiv auf der Suche nach Beteiligungen an Unternehmen gewesen, die Gebäude dekarbonisieren. Nun wolle mal Apleona in seiner nächsten Wachstums- und Entwicklungsphase zu unterstützen. „Apleona profitiert künftig von Bain Capitals globalen Ressourcen und der umfassenden Erfahrung unseres Industrieteams", so Siefke.