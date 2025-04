In den Köpfen der Endkonsument*innen stellt insbesondere der Kostenpunkt einer solchen Lösung einen großen Knackpunkt dar. „Die neue Brennwerttherme ist die kostenseitige Benchmark der Leute im Kopf“, weiß Stangl. Deshalb habe man so lange am System getüftelt, bis diese Kostenschwelle für die Umstellung unterboten werden konnte: „Wir wollten die Fossilen auf jeder Dimension schlagen, wenn man so will.“

Momentan gilt das noch vorbehaltlich der Landesförderungen – mit ihnen kostet das Herstellen eines Anschlusspunkts pro Einheit zwischen 4.000 und 6.000 Euro, rechnet Roots Energy vor. Für das tatsächliche Anschließen kommen, je nachdem, ob es wieder eine Bundesförderung geben wird und je nach Beschaffenheit der Wohnung, zwischen 4.000 und 10.000 Euro dazu. „Wir wollen die Brücke zur Lebensrealität von ganz normalen Leuten schlagen. Die technischen Lösungen gibt es alle schon – wir erfinden da nichts Neues. Aber wir bereiten es so auf, dass es für die Leute, die es wirklich betrifft, verdaulich ist. Und natürlich so, dass es rechtlich makellos ist“, fasst Stangl zusammen.

Dem rechtlichen Aspekt hat sich Roots Energy nämlich fest verschrieben. „Unser Fokus liegt auf Lösungen für mehrgeschossige Wohnbauten und Siedlungen, die rechtlich tragfähig sowie wirtschaftlich in Errichtung und Betrieb sind“, liest sich auf der Website. Denn oft scheitern Sanierungsprojekte an notwendigen Beschlüssen der Eigentümerschaft. Die Errichtung der allgemeinen Sole-Infrastruktur lässt sich laut Roots Energy gemäß § 29 des Wohnungseigentumsgesetz (WEG) aber als Verbesserung einordnen. Das hat zur Folge, dass ‚nur‘ ein Mehrheitsbeschluss der Eigentümer*innen für eine Umsetzung benötigt wird. Selbiges gilt auch für eine nachträgliche Erweiterung der Wärmequelle.