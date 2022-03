Frauenthal baut Logistik weiter aus

Frauenthal betreibt für die Kund*innenversorgung acht Logistikzentren in Österreich, zusammen umfassen diese knapp 242.000 m². Der jüngste Neuzugang sind nun 41.000 m² zusätzliche Fläche in Wels. „Unser Frauenthal-Lager in Wels hat jetzt riesige Ausmaße erreicht: mehr als 100.000 m² - Das entspricht 14 Fußballfeldern,“ rechnet Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe, vor. Zwei Millionen wurden in die Erweiterung, Revitalisierung und Nutzbarmachung der Fläche des Welser Lagers investiert. „Je mehr Lagerfläche wir haben, desto besser für unsere Kund*innen. Logistik ist unsere Kernkompetenz", führt Stadlhofer weiter aus.