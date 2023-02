Beim Ausbau von erneuerbarer Energie wird auch zukünftig die Windkraft eine wesentliche Rolle spielen. Aus dieser Situation heraus ist es oft so, dass Windkraftanlagen über Fördermodelle bzw. Einspeisetarife betrieben werden. Da nach Ablauf der Förderperiode einzelner Windparks der Überschussstrom sinnvoll verwendet werden muss, ist die Kombination mit Power-To-Heat-Anlagen sinnvoll.

Aus diesem Konnex heraus wurde das Projekt Hybrid DH Demo entwickelt, welches vom Klima- und Energiefonds gefördert wird. Die Projektstruktur gliedert sich dabei in zwei Teilprojekte: im ersten Schritt eine Sondierung, dann folgt die Umsetzung (beide im Rahmenprogramm der Smart Cities). Bei diesem Projekt werden innovative Geschäftsmodelle und eine Power-To-Heat-Anwendung mit Einbezug von Windstrom und dem angrenzenden Fernwärmesystem am Standort Neusiedl am See umgesetzt.