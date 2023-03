Der Senior Vice President Building Solutions Europe Goran Kovacev wird Uponor auf eigenen Wunsch und spätestens zum 31. Juli 2023 verlassen. Kovacev arbeitet seit 2019 für Uponor, zunächst als Vice President Sales and Marketing für Mittel- und Osteuropa sowie für internationale Märkte, dann als Vice President Sales Europe. 2022 trat er seine aktuelle Position an. Die Suche nach einer Nachfolge läuft bereits.

„Ich danke Goran für seine wertvolle Arbeit für Uponor in den vergangenen dreieinhalb Jahren sowie für seinen engagierten Einsatz und den erfolgreichen Ausbau der Vertriebsorganisation von BLD-E. Ich wünsche Goran viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe“, so Michael Rauterkus, Präsident und CEO der Uponor Corporation.