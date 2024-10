Belimo bietet unterschiedliche Lösungen in den Bereichen Heizung, Kühlung und Lüftung an, die zu einem energieeffizienten Betrieb eines Gebäudes beitragen. Mit elektronisch druckunabhängigen Regelventilen lassen sich gegenüber herkömmlichen druckabhängigen Ventilen etwa bis zu 55 Prozent an Pumpenenergie und bis zu 7 Prozent CO 2 einsparen.



Mit der Einführung des neuen Sortiments an Belimo Energy Valves mit thermischem Energiezähler bündelt das Unternehmen Energiemessung, Energieregelung und IoT-fähige Abrechnung in einem einzigen Gerät. Belimo bietet außerdem ein Sortiment an Sensoren für die Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, CO 2 , volatilen organischen Verbindungen (VOC) und Durchfluss in Rohr-, Kanal-, Innen- und Außenanwendungen an. Diese Sensoren bilden die Grundlage für die Überwachung und Steuerung von HLK-Systemen.



Zusätzlich zu den Standardprodukten sind auch kundenspezifische Produkte und Services möglich. Kund*innen können unter anderem vorgefertigte Baugruppen, spezielle Anschlussteile und Kabellängen sowie eine kundenspezifische Beschriftung und Parametrierung bestellen.