Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb für Metalltechnik traten Österreichs Auszubildenden aus sechs Berufsgruppen am 18. und 19. Oktober in Innsbruck gegeneinander an. In der Gruppe Maschinenbau holte sich der Braunauer Michael Pleininger von Hargassner Heiztechnik den ersten Platz. Der 18-Jährige ist im vierten Lehrjahr bei Hargassner und darf sich nun offiziell als der beste Lehrling Österreichs in der Kategorie „Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik“ bezeichnen. Für den Ausbildungsbetrieb Hargassner ist das bereits der zweite Titel in dieser Kategorie.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!