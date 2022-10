Rakos pocht in der Aussendung des Verbandes zudem auf drei weitere Argumente, um den Verdacht von Absprachen zu entkräften:



1. Große Preisdifferenz bei Pellets pro Tonne und Händler

Die durchschnittliche Variation der Preise (die sogenannte Standardabweichung) lag im vergangenen August bei 60 Euro pro Tonne. Dem gegenüber steht in den Jahren 2017-2021 eine mittlere Abweichung der Preise vom Durchschnittspreis von rund 10 Euro pro Tonne.

2. Günstigerer Preis in Österreich



Im internationalen Preisvergleich sind die Pelletpreise in Österreich niedriger als in den Nachbarländern Deutschland, Schweiz und Italien. Während der durchschnittliche Pelletpreis im Oktober in Österreich bei 633 Euro pro Tonne lag, waren es in der Schweiz 673 Euro pro Tonne, in Deutschland 743 Euro pro Tonne und in Italien rund 800 Euro pro Tonne.

3. Weniger Export österreichischer Händler

Die österreichischen Pelletexporte im laufenden Jahr bis Juli waren laut proPellets Austria um elf Prozent niedriger, als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Demnach hätten heimische Hersteller, trotz des vergleichsweise niedrigen Preisniveaus in Österreich, der Versorgung des Heimmarkts Priorität eingeräumt und auf Gewinne aus dem Export in hochpreisigere Länder verzichtet, erklärt Rakos. Die Verknappung am heimischen Markt ergebe sich aus einer Reduktion der heimischen Pelletimporte, die aufgrund der allgemeinen Verknappung in Europa bei insgesamt 21 Prozent lag. Die Importe aus den Hauptimportländern Tschechien und Deutschland seien fast auf die Hälfte der Menge des Vorjahrs gesunken.

Ein etwas anderes Bild zeichnet die BWB: Laut Statistik Austria ist im Vergleich zu 2021 ein "leichter Rückgang" von Pelletexporten im Jahr 2022 zu entnehmen, die Importe seien "leicht" zurückgegangen.