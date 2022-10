Die hohen Energiepreise führen zu einem neuerliche Anstieg der Nachfrage am Heizungsmarkt, weit über tatsächlich verfügbaren Kapazitäten. Unter anderem führen die Nachwirkungen der Pandemie noch immer zu Engpässen bei Komponenten und Störungen der Lieferketten, daher kommt es - wie in vielen anderen Branchen - zu monatelangen Wartezeiten. Die Vereinigung Österreichischer Kessellieferanten (VÖK) liefert nun aktuelle Zahlen zur Entwicklung des Heizungsmarktes bis zum 3. Quartal 2022.



Heiß begehrt sind aktuell Heiz- und Warmwassersysteme die möglichst wenig Energie brauchen – klarer Favorit ist dabei die Wärmepumpe. Sowohl die Heizungswärmepumpe (rund 35.000 Stück) als auch Brauchwasserwärmepumpen (rund 7.000 Stück) verzeichnen Zuwächse von 40 bis 50 Prozent. Noch begehrter sind allerdings Heizsysteme, die effizient mit lokal verfügbarer Energie betrieben werden können – Heizungen mit Holz und Pellets. Das Argument der Versorgungssicherheit spielt eine wichtige Rolle, wie am Zuwachs von deutlich über 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ersichtlich wird. Umgerechnet entspricht das rund 25.000 Stück.