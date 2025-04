Mit 2025 steht beim Familienunternehmen Tece ein Generationenwechsel an: Geschäftsführer Hans-Joachim Sahlmann übergibt nach mehr als 32 Jahren in der Position an die nächste Generation. Peter Fehlings, Sohn des Firmengründers Thomas Fehlings, übernimmt und trägt damit neben seiner neuen Rolle als Sprecher der Geschäftsführung die Gesamt-Verantwortung für die Vertriebsorganisation in der DACH-Region sowie das Marketing.

Seit 2015 leitete das Managementteam unter Hans-Joachim Sahlmann, André Welle und Dr. Michael Freitag die Geschicke der Tece-Gruppe. Mit Fehlings ist seit Mitte 2023 auch wieder ein Mitglied der Inhaberfamilie in der Geschäftsführung aktiv. Nun folgt der nächste Schrittt: Sahlmann, der seit 1992 für Tece tätig ist und das Unternehmen gemeinsam mit Thomas Fehlings aufgebaut hat, übergibt seine Verantwortung vollständig an Peter Fehlings.

„Hans-Joachim Sahlmann hinterlässt große Fußstapfen bei Tece, aber wir haben den Wechsel gut vorbereitet. Ich freue mich sehr auf die Zukunft mit Tece und gehe die anstehenden Aufgaben voller Motivation und Überzeugung an“, blickt Fehlings optimistisch in die Zukunft. Sahlmann wird Tece weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen, zudem ist eine gemeinsame Übergangszeit von eineinhalb Jahren geplant.

