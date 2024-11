Am Düsseldorfer Drehkreuz, zwischen City, Messe und Flughafen, ist das dritte the niu-Hotel entstanden. Passend zur zentralen Lage ist der Namenszusatz the niu Hub (übersetzt „Dreh- und Angelpunkt“). Zukunftsweisend ist die Technik, die hinter zahlreichen Wänden in verschiedenen Bereichen der Badezimmer und Pantryküchen der insgesamt 441 Zimmer und Apartments des neuen Komplexes steckt: Mit den komplett verrohrten vorgefertigten Installationswänden von Tece wurde der Bauprozess beschleunigt, wichtig ist für den Hotelbetrieb zudem die Trinkwasser-Hygienespülung, die in den Spülkästen bereits integriert ist.

Diese programmierbare Spüleinheit automatisiert bei längerem Zimmer-Leerstand einen regelmäßigen Wasseraustausch im Rohrnetz. In solchen Fällen sorgen die WC-Module von Tece mit integrierter Spüleinheit für einen automatisierten Betrieb der Trinkwasseranlage. Stagnationen in den Leitungen werden vermieden und Mikroorganismen können sich erst gar nicht vermehren.



Der Bauprozess beschleunigte sich zudem durch den Einbau von insgesamt 441 vorgefertigten Installationswänden und -schächten von TeceSystem. Die fertigen Installationswände enthalten die Verrohrung für alle Medien, Absperrorgane, aber auch Schallschutzelemente und die Schalung für die Deckenschotts. Die Installationswände und -schächte werden on demand angeliefert, ausgerichtet und am Baukörper fixiert. Abschließend werden die Rohrleitungen miteinander verbunden – angeliefert um 9.30 Uhr, können sie bereits um 11 Uhr fertig aufgestellt sein.