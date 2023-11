Um auch den verbleibenden Aktionär*innen die Möglichkeit zu geben, das Übernahmeangebot anzunehmen, hat GF beschlossen, eine nachfolgende Angebotsfrist für die Aktien zu starten. Diese startet am 7. November 2023 um 8:30 (MEZ) und endet am 21. November 2023 um 15:00 (MEZ). In diesem Zeitraum kann das Übernahmeangebot noch akzeptiert werden.