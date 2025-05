Nach acht Jahren an der Spitze von Energy4rent verabschiedet sich Georg Patay in den Ruhestand. Er übergibt die Geschäftsführung an seinen Nachfolger Josef Spath nach einer geplanten Übergangsphase. Patay hat das Unternehmen maßgeblich geprägt, unter seiner Leitung wurde Energy4rent von einem klassischen Familienbetrieb zur Tochtergesellschaft der Heizkurier Gruppe. Heute zählt Energy4rent drei Service-Stützpunkten in Österreich sowie ein breites Mietangebot für mobile Energieanlagen.

„Für diese langjährigen Verdienste möchte ich mich bei Georg Patay persönlich bedanken“, erklärt Marc Pehlke, Geschäftsführer der Heizkurier Gruppe. Spath, der neue Geschäftsführer, ergänzt: „In unserer fast einjährigen Übergangsphase hat mich Georg intensiv in den sehr speziellen Mietmarkt eingeführt. Eine starke Kundenbasis, ein engagiertes Team und ein moderner Gerätepark für Wärme, Kälte, Dampf und Strom bis 15 MW bilden eine hervorragende Grundlage, um den erfolgreichen Weg von Energy4rent weiterzuführen und auszubauen.“ Spath ist in der Gebäudetechnik-Branche bestens bekannt, nach der Hochschule Burgenland war er unter anderem bei der ÖAG, Emco Bautechnik, Herz Armaturen und zuletzt Ait Austria tätig.

Mit Blick auf die Energiewende positioniert sich das Unternehmen als Anbieter für Brückenlösungen: Die mobilen Energiesysteme leisten so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das Sortiment wurde kürzlich um mobile Pelletheizungen erweitert, zudem wurde das bestehende Vertriebsteam nochmals gezielt verstärkt.

