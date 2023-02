„Ich habe ein engagiertes und hochmotiviertes Team übernommen, mit dem ich die ait-austria gemeinsam zukünftig noch erfolgreicher machen möchte. Die menschliche Komponente und vor allem der Teamgedanke sind mir dabei besonders wichtig. Ich selbst bin nur ein kleines Zahnrad des Gesamt-Systems. Mein Motto lautet: `From Team first to first Team“, erklärt Josef Spath gleich zu Beginn des Gesprächs. „Der Markt lebt sehr dynamisch und wird drastisch wachsen, sowohl im Neubau wie auch in der Sanierung. Um mithalten zu können, müssen wir als ait-austria dem Markt entsprechend mitwachsen, besonders durch den Ausbau unseres Vertriebs.“ Zum oft angesprochenen Thema Fachkräftemangel äußerte er sich: „Ich sehe den Fachkräftemangel nicht so dramatisch. Es liegt an uns allen, unsere Branche der Jugend schmackhaft zu machen. Corona hat gezeigt, dass es kaum eine zukunftssicherere Branche als die unsere gibt! Der persönliche Kontakt ist in unserer Branche ein immens wichtiger Faktor. Wir brauchen den gesunden Mix aus digitalem und persönlichem Kontakt. Gerade in Österreich leben wir von der persönlichen Wertschätzung!“