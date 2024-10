Seit Oktober steht ein neuer Mann an der Spitze von Ziehl Abegg in Österreich. Motoren- und Ventilatorenexperte Thorsten Hartl (42) übernimmt von Kurt Kerschbaummair. Kerschbaummair bleibt bis Ende 2024 weiterhin Teil des Unternehmens, konzentriert sich danach aber wieder auf die Vertriebsleitung Deutschland beim Mutterunternehmen Ziehl-Abegg.



Hartl hat nach seinem Bachelorabschluss als Wirtschaftsingenieur an der Donau-Universität Krems einen MBA in General Management Competences absolviert. Die technische Basis bildete eine Ausbildung an der höheren technischen Bundeslehranstalt Neufelden mit Abschluss zum Ingenieur. Danach folgten Stationen im Vertrieb von Elektromotoren, Ventilatoren und elektronischen Komponenten in Österreich sowie in Ungarn und Rumänien.



„Es ist ein großartiges Gefühl, durch den Wechsel zu Ziehl-Abegg in eine Branche zurückzukehren, die mir so am Herzen liegt“, freut sich Hartl. Seine mehrjährige Vertriebserfahrung kommt ihm beim Vertriebsgebiet von Ziehl-Abegg Österreich zugute: Denn die Bande zu den Kunden reichen von Linz nach Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Ungarn, Kroatien, Serbien, Slowenien, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Republik Nordmazedonien, Kosovo bis in die Republik Moldau.

