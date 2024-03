„Das ist das beste Jahr der Unternehmensgeschichte“, erläutert Marc Wucherer, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-Abegg. Die Zeichen im Unternehmen stehen auch weiterhin auf Wachstum: 2023 erfolgt zudem der Spatenstich für ein neues Werk in den USA, eine Investition von 100 Mio. Euro, um das Wachstum auf den amerikanischen Märkten zu unterstützen. Parallel dazu hat Ziehl-Abegg einen Werksneubau in Vietnam gestartet und eine neue Produktion in Polen in Betrieb genommen. 2024 wird eine Produktion in Indien aufgebaut. Am Standort Deutschland wurden rund 30 Mio. Euro in einen verbesserten Maschinenpark und Automatisierungstechnik investiert.

Angesichts des Wachstums passt das Unternehmen auch seine internen Strukturen an. Die Neuorganisation sieht unter anderem eine Aufteilung in vier geographische Bereiche vor: Europa Mitte, EMEA, APAC und Amerikas. „Wir rücken damit näher an unsere Märkte und Kund*innen heran", betont Wucherer. Damit einhergehend werde auch das globale Produktionsnetzwerk an die Erfordernisse der Kund*innen angepasst.



Mit der Strategie ZA2030 hat sich Ziehl-Abegg außerdem Nachhaltigkeits-Ziele gesteckt: Emissionsneutralität, nachhaltige Produkte sowie vollständige Transparenz über die Umweltauswirkungen. „Die Weichen für weiteres Wachstum sind gestellt, mit einem klaren Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und globale Kund*innennähe“, schließt Wucherer.