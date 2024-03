Der 59-jährige Sanitär- und Heizungsmeister Joachim Oppold verfügt aufgrund seiner vorherigen Positionen über viel Know-how in Bereich der Heiztechnik. Zuletzt hatte er die Vertriebsleitung Deutschland und die Geschäftsleitung des Bereichs Kundenentwicklung bei Windhager Zentralheizung inne. Davor war er bei Buderus Heiztechnik und Bosch Thermotechnik im Vertrieb tätig.





Die integrierte Gegenstromtauscher-Technik von Link3 will Oppold mit seinem Team nun den deutschen Marktpartnern vorstellen. Ziel sei es, all die Partner ins Boot zu holen, denen die Energieeffizienz der Heizungsanlagen am Herzen liege, so das Unternehmen, das seinen Stammsitz in Puch bei Hallein hat.