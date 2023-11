PlanRadar-Gründer Domagoj Dolinsek ist in den Senat der Wirtschaft Österreich berufen worden. Die Unternehmensorganisation, die sich selbst als "Think- und Do-Tank" beschreibt, bietet praxisnahe Umsetzungsunterstützung für Unternehmen und die Politik und engagiert sich in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie, Bildung und Gesundheit.



„Die Partnerschaft im Senat der Wirtschaft ist eine wertvolle Gelegenheit, gemeinsam mit herausragenden Persönlichkeiten unsere Wirtschaft voranzubringen. Ich freue mich darauf, mein Fachwissen und meine Leidenschaft einzubringen, um die Entwicklung der Bau- und Immobilienbranche voranzutreiben und einen positiven Einfluss auf unser Wirtschaftsgefüge auszuüben“ so Dolinsek zu seiner neuen Rolle.



Der Gründer von PlanRadar hat über zehn Jahre Erfahrung bei der Planung und Bauleitung internationaler Großprojekte, in deren Rahmen er sich mit den Herausforderungen des Bau- und Immobiliensektors auseinanderzusetzte – zwei Sektoren, in denen Digitalisierungsbedarf besteht. Diese Erkenntnis veranlasste Dolinsek 2012, den Grundstein für die Entwicklung des heutigen Unternehmens PlanRadar zu legen, eine plattform- und geräteunabhängige, cloudbasierte SaaS-Lösung für die Dokumentation und Kommunikation in Bau- und Immobilienprojekten.