Der Holzenergiepreis des österreichischen Biomasse-Verbandes geht dieses Jahr in die dritte Runde. In den drei Kategorien Pellets, Hackschnitzel und Forschung werden herausragende Leistungen, Projekte und innovative Ansätze im Bereich der Holzenergie gewürdigt – von der Praxis bis zur Wissenschaft.

Einreichen können Privatpersonen wie auch Unternehmen, die ein Projekt in Zusammenhang mit Holzenergie auf Basis von Pellets oder Hackschnitzel realisiert haben oder gerade umsetzen – solange es im Zeitrahmen von 2022 bis 2025 liegt. Die Kategorien Pellets und Hackschnitzel decken Projekte aus der Brennstoff- und Anlagenproduktion sowie Bau- und Endkundenprojekte in allen Größenordnungen ab. In der Kategorie Forschung können Dissertationen oder Habilitationen aus dem Bereich “Bioenergie - Ressourcen, Technologien und Anwendungen” eingereicht werden.



Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2025, die Gewinner*innen werden im Rahmen der 8. Mitteleuropäischen Biomassekonferenz CEBC2026 in Graz prämiert. Das Preisgeld beträgt jeweils 1.000 Euro und wird einer von den Gewinner*innen vorgeschlagenen karitativen Einrichtung gespendet. Die Jury besteht aus Vertreter*innen der Holzenergiebranche sowie Fachleuten.



>>> Zu weiteren Details und der Einreichung geht's hier!