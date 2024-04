Vergangenen September gab der Sanitärgroßhändler Holter bekannt, sich von Ressortleiter Hans Peter Kroiss zu trennen. Nun heuert der Vertriebsexperte, der zuvor neun Jahre bei BWT tätig war, als Prokurist und Business Development Manager bei Aquafides an. Das mittelständische Unternehmen ist auf die UV-Desinfektion von Wasser spezialisiert und hat seinen Sitz in Schörfling am Attersee.



