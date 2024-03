„Wir haben alles unter Kontrolle außer Deutschland", meint Weißenbacher außerdem mit Blick auf deutsche Windhager-Niederlassung, die erst vergangene Woche auch Insolvenz angemeldet hat. Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens mit 92 Mitarbeitenden wird vorerst fortgeführt. Auslöser für die Insolvenz soll die negative Marktentwicklung der vergangenen eineinhalb Jahre in Deutschland sein. Mit Blick nach Österreich will der vorläufige Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn vom Rechtsberatungsunternehmen Pluta nun Gespräche mit der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH – Mehrheitseigentümerin von BWT und anderen Unternehmen der Branche führen, um eine Investorenlösung zu ermöglichen.



Für die in Konkurz befindliche Windhager-Tochter in Pinsdorf habe er schon vor längerem ein Angebot abgegeben, meinte Weißenbacher. Ob BHT dort dann wie ursprünglich von Windhager geplant Wärmepumpen produzieren werden, und ob die ursprüngliche Kooperation mit M-Tec dann auch weitergeführt werden könne, dazu könne er aktuell noch nichts sagen. Neben dem Angebot aus Mondsee soll der Insolvenzverwalter für Pinsdorf auch andere Angebote am Tisch liegen haben, die derzeit geprüft werden: Die Entscheidung steht noch aus und liegt nicht in der Hand von Andreas Weißenbacher.