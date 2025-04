Das Haushaltsdefizit liegt derzeit bei 4,4 Prozent, Tendenz steigend. Dennoch warnt das Zukunftsforum SHL vor einem "kurzsichtigen Förderstopp" bei der Heizungsmodernisierung. Dadurch seinen keine Einsparungen zu erzielen, sondern es drohe im Gegenteil eine Verschärfung der ohnehin prekären Lage der Wärmewirtschaft, so die Interessensvertretung für die Heizungsmodernisierung. Projektstopps samt Unsicherheit und Arbeitsplatzverluste am Bau und in der Wärmewirtschaft seien die Folge, außerdem drohe das Erreichen der Klimaziele in weite Ferne zu rücken.

Von der aktuellen Regierung fordert das Zukunftsforum SHL daher einen klugen Maßnahmenmix:

Förderungen schnellstmöglich neu ausrichten - aber praxistauglicher, langfristiger und effektiver.

- aber praxistauglicher, langfristiger und effektiver. Dekarbonisierung Miet- und Wohnrecht : Heizungsmodernisierungen müssen im Mietrecht als Erhaltungsmaßnahmen eingestuft werden, damit nicht mehr die Zustimmung aller im Haus erforderlich wird.

: Heizungsmodernisierungen müssen im Mietrecht als Erhaltungsmaßnahmen eingestuft werden, damit nicht mehr die Zustimmung aller im Haus erforderlich wird. Praxistaugliche Rahmenbedingungen wie etwa die österreichweite Vereinheitlichung der Genehmigungspflichten bei Wärmepumpen.