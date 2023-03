Der österreichische Heiztechnikspezialist Hargassner mit Hauptsitz in Weng im Innkreis übernimmt die Mehrheit am polnischen Unternehmen "HT Heiztechnik", das Biomasseheizkessel und Wärmepumpen herstellt. HT Heiztechnik mit Sitz im nordpolnischen Skarszewy wird in die Hargassner Unternehmensgruppe integriert. Diese setzt damit ihre Expansion in den osteuropäischen Raum fort, nachdem sie vor zwei Jahren bereits das polnische Unternehmen Rakoczy Stal übernommen hatte.



