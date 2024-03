3,2 Prozent aller Haushalte in Österreich konnten es sich 2022 nicht leisten, ihre Wohnung angemessen warm zu halten. Bei Personen, die über höchstens Pflichtschulabschluss verfügen, waren es sogar 8,7 Prozent. Überdurchschnittlich betroffen waren zudem Ein-Personen-Haushalte mit 4,7 Prozent und Personen, die in Städten wohnen (4,7 %). Zwei Drittel der nach dieser Definition energiearmen Haushalte lebten in kleineren Wohnungen (bis 80 Quadratmeter) im Vergleich zu 44 Prozent der nicht-energiearmen Haushalte. Haushalte in Wohnungen bis 80 Quadratmeter waren ebenso überproportional oft (zu 4,7 %) nicht in der Lage, ihre Wohnung warmzuhalten. Haushalte, die zur Miete lebten, konnten ihre Wohnung etwas häufiger nicht angemessen warmhalten, ebenso wie jene, die in Gebäuden wohnten, die bis 1960 erbaut wurden.



Im Jahr 2022 gab es 134.100 Haushalte mit vergleichsweise niedrigem Einkommen, die gleichzeitig überdurchschnittlich hohe Energiekosten zu tragen hatten – betroffen davon waren 3,3 Prozent aller Haushalte. Überdurchschnittlich energiearm nach dieser Definition waren auch dort Haushalte mit Menschen, deren höchster formaler Bildungsabschluss maximal die Pflichtschule ist (8,1 %), Ein-Personen-Haushalte (6,4 %) und Haushalte mit Personen ab 75 Jahren (4,4 %).



Energiearmut korreliert auch mit der Bausubstanz der Gebäude: Rund 45 Prozent der energiearmen Haushalte mit hohen Energiekosten lebten in Gebäuden mit Baujahr bis 1960, dies betrifft nur 29 Prozent der nicht-energiearmen Haushalte. Dementsprechend waren Haushalte in älteren Gebäuden überdurchschnittlich häufig von Energiearmut betroffen. Bewohner*innen von Gebäuden, die ab 1991 erbaut wurden, waren dagegen seltener energiearm. Der Energieverbrauch dieser Gruppe der energiearmen Haushalte für Heizen liegt durchschnittlich zu 42 Prozent über dem der nicht-energiearmen Haushalte. Für Warmwasser wird dagegen um 20 Prozent weniger Energie aufgewendet, für Kochen um 6 Prozent weniger.