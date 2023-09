Wie sehr Heizsysteme in Österreich verbreitet sind, weist die Statistik Austria auch nach der Anzahl Wohnungen („Hauptwohnsitze“) aus, die damit heizen. Fossile Heizsysteme sind in Österreich weiterhin stark vertreten: So dienen noch rund 880.000 Gasheizungen und 520.000 Ölheizungen bei den Haushalten als Hauptheizsystem. Rund 730.000 Haushalte in Österreich nutzen Biomasse als primäres Heizsystem. Dazu kommen mehr als 1,2 Mio. Fernwärmeanschlüsse in Österreich, 430.000 Wohnungen, die via Solarwärme oder Wärmepumpe beheizt werden und rund 240.000 mit Strom. Nur rund 3.500 Wohnungen setzen für die Heizung noch auf Kohle.



Für Biomasse, Kohle und Heizöl & Flüssiggas ist außerdem eine Unterscheidung in Einzelöfen und Zentral- und gleichwertige Heizungen möglich, wobei die Zentral- oder gleichwertigen Heizungen bei allen Energieträgern weitaus verbreiteter sind. Knapp 74.000 Wohnungen heizen mit einem Biomasse-Einzelofen, knapp 6.000 mit einem Einzelofen für Heizöl oder Flüssiggas und knapp 900 mit einem Kohle-Einzelofen. Rund 15.000 Wohnungen nutzen Gaskonvektoren.



Die meisten Ölheizungen sind noch in der Steiermark (98.500), Niederösterreich (83.000) und Oberösterreich (85.500) installiert. Anteilig sind Ölkessel in Vorarlberg (23 % der Haushalte) und Kärnten (21 %) am weitesten verbreitet. Die meisten Gasheizungen gibt es in Wien, wo sie bei 427.000 Haushalten (45 % der Haushalte) Hauptheizsystem sind. Auch im Burgenland (26 %) und Niederösterreich (25 %) sind Erdgaskessel aufgrund des dichten Gasnetzes häufig. Neben Wien verfügen Niederösterreich (190.000 Stück) und Oberösterreich (94.000) über die höchste Anzahl an Gasheizungen.



Die Anzahl von Fernwärmeanschlüssen in Österreich hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Wien verfügt mit 424.000 Anschlüssen (44 % der Haushalte) über die höchste Zahl an Fernwärmeheizer*innen. In der Steiermark sind bereits 35 Prozent der Haushalte ans Fernwärmenetz angeschlossen, in Kärnten, Salzburg und Oberösterreich jeweils knapp ein Drittel der Haushalte. Große Unterschiede würden bei der Aufbringung der Fernwärme bestehen, informiert der Biomasse-Verband: In Wien sind nur 14 Prozent der Fernwärme biogenen Ursprungs, zum Großteil basiert die Wiener Fernwärme auf Erdgas. Die höchsten biogenen Anteile weist die Fernwärme im Burgenland (98 %) und Kärnten (95 %) auf.

Mit Auswahlfiltern können Sie die einzelnen Energieträger nach Wohnungen hier im Jahresverlauf betrachten und miteinander vergleichen: