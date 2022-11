In der Geschäftsführung des Sanitär- und Heizungsgroßhändlers Holter kommt es zu einer Veränderung: Bernhard Karlsberger und Markus Steinbrecher werden mit Jahresbeginn 2023 als Geschäftsführer die Managementkapazitäten des Unternehmens erweitern und gemeinsam mit den bisherigen Geschäftsführern Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter die Gesamtgeschäftsführung bilden.



Seit 2007 leiten Jasmin Holter-Hofer und ihr Cousin Michael Holter die Geschicke des Sanitär- und Heizungsgroßhändlers mit Firmensitz in Wels. Heute verfügt das Unternehmen über 24 Standorte und beschäftigt rund 900 Mitarbeitende in Österreich und Bayern. Nun bereitet das Geschäftsführer-Duo eine Managementerweiterung des bislang in 5. Generation eigentümergeführten Familienunternehmens vor.