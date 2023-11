Natascha Krawinkler wird neue Abteilungsleiterin für Marketing und Kommunikation beim Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter. Die 49-jährige Marketingspezialistin wird die neue Funktion ab 6. November übernehmen und maßgeblich für die Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategien sowie für das Erkennen von Markttrends und Wachstumschancen in Österreich und Bayern verantwortlich sein.

„Durch Natascha Krawinklers langjährige Erfahrung im Bereich Markenaufbau und -führung für namhafte FMCG Marken bringt sie einerseits für die Marke Holter und andererseits durch ihre starke Vertriebsorientierung auch im Bereich Händlermarketing, fundierte Kenntnisse mit, die Marke Holter weiterzuentwickeln", betont Geschäftsführer Bernhard Karlsberger.

Nach ihrem Abschluss an der Johannes-Kepler-Universität war Krawinkler mehr als 20 Jahre im Konsumgüter- und Handelsmarketing tätig, viele Jahre davon in Führungspositionen in Österreich, Deutschland und Osteuropa. Die gebürtige Oberösterreicherin hat während dieser Zeit Marketingstrategien bei Unternehmen wie Henkel, der Brau Union Österreich und zuletzt bei SPORT2000 umgesetzt.