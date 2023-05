Wo sehen Sie die größ­ten Entwicklungschancen für den Großhandel?

Karlsberger: Die Digitalisierung in Kombination mit der Datenqualität ist ein Riesenthema. Wir müssen noch effizienter werden und an der Digitalisierung weiter arbeiten, um unsere Partner bestmöglich zu unterstützen. Unsere Installateurpartner*innen können über die Plattform Holter Online in Echtzeit alle Informationen elektronisch abfragen bzw. auch Bestellungen durchführen. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Plattform schon in der "Vor-Internetzeit", nämlich seit 1997, unseren Installateur*innen anbieten können und seither auch ständig Adaptierungen umsetzen. Damit tragen wir auch zum Thema Nachhaltigkeit bei.



Das Thema Nachhal­tigkeit hat sich Holter ja groß auf die Fahnen geschrieben, wie findet es seinen Niederschlag in der konkreten Praxis?

Karlsberger: Der Großhandel ist der Warenverteiler schlechthin, wir sind aber auch Berater und Vordenker. Die EU drückt zum Thema Nachhaltigkeit aufs Tempo. Wir als Holter wollen Vorreiter des grünen Großhandels sein. In unseren Ausstellungen gibt es Nachhaltigkeitswochen, wir forcieren Produkte, die besonders nachhaltig sind, zum Beispiel Echtholz-Möbel aus Österreich mit geölten Oberflächen. Die Menschen suchen solche Messages. Unser neuer Messestand besteht aus Holz und Holzwerkstoffen. Und erst dieser Tage hat der Aufsichtsrat die Freigabe für die Montage von weiteren PV-Modulen auf mehreren unserer Standorte freigegeben. Alleine mit diesem Projekt investieren wir mehr als 2 Mio. Euro in die Nachhaltigkeit.