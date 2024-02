Ab März wird Markus Schmitz den Aufgabenbereich Leitung Projektvertrieb bei Ideal Standard übernehmen. Er war zuvor unter anderem bei Hansa sowie Hewi in führenden Vertriebsfunktionen tätig. Schmitz gilt als Spezialist im Projektgeschäft, insbesondere in den Bereichen Health Care und Wohnungswirtschaft.



„Wir freuen uns mit Markus Schmitz einen kompetenten und erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen zu haben, der unserem Projektgeschäft neue Impulse verleihen und weitere Potenziale dieses umfangreichen Marktes heben wird,“ so Michael Wester, Geschäftsführer Ideal Standard. Was geplante Fusion mit Villeroy & Boch betrifft, muss in einigen Ländern, darunter auch Österreich, noch die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde abgewartet werden. Man rechnet mit einer Freigabe im ersten Quartal 2024.