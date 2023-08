In den Bädern von Le Parc Motel Wr. Neustadt wurden individuell geplante Bespoke-Waschtischplatten gewählt, die praktische Handtuchausschnitte mit viel Ablagefläche bieten. Der hierfür eingesetzte Mineralgusswerkstoff Sentec bringt ideale Voraussetzungen für viel Flexibilität in Bezug auf Größen und Formen mit sich. Die Modelle sind in einem Stück gegossen und bieten so ein fugenloses Erscheinungsbild.

Die Kombination mit Produkten aus verschiedenen Design-Kollektionen von Laufen resultiert in einem harmonischen Gesamtbild. So stammt die leicht über den Plattenrand hinausreichende runde Waschtisch-Schale aus der Kollektion Savoy. Ihre reduzierte Form findet in den Pure-Armaturen eine ideale Ergänzung. Offene Walk-In Duschnischen ausgestattet mit bodenebenen Laufen Solutions Duschwannen aus Marbond und wandhängenden WCs der Serie Laufen Pro sorgen für ein modernes Bad- Ambiente.

Das eigene Programm an Traggestellen des Laufen Installations Systems (LIS) sorgt für eine zuverlässige Installation sowie ein ideales Zusammenspiel aller Laufen-Produkte. Durch einen selbsttragenden Stahlrahmen kann die Badgestaltung frei geplant und in nahezu jeder Bausituation – sei es im Trocken-, Nass- oder Massivbau – umgesetzt werden. Die dazugehörigen Betätigungsplatten zur WC-Spülung sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Passend zum Design der WCs wurden sie für die Ausstattung im Le Parc in Weiß gewählt.