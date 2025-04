Kessel

Der Entwässerungsspezialist nutzt die größte SHK-Branchenbühne für den Start in eine neue Marken-Ära: „Für uns als weltweit agierendes Unternehmen zählt die ISH seit über 40 Jahren zu den wichtigsten Kommunikationsplattformen. Für uns also der ideale Rahmen, um in der Markenentwicklung und -positionierung das 'next level' zu starten“, kündigt Alexander Kessel, Vorstand Vertrieb und Marketing, an. Die Spannung will der Entwässerungsspezialist bis zum Eröffnungstag hochhalten, aber so viel steht fest: Der Startschuss in das nächste Level fällt an einem neuen Kessel-Standort auf der ISH und geht Hand in Hand mit einem angepassten Standkonzept.

Zudem feiern weitere Kessel-Innovationen ihre Messepremiere: Die erweiterte Minilift-Familie bietet eine smarte Problemlösung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Für die flexible und platzsparende Kleinhebeanlage werden neue Anlagen für Schwarzwasser vorgestellt. Als effiziente Duoanlagen mit zwei Pumpen erhöhen sie dabei nicht nur die Betriebssicherheit, sondern auch die Anzahl der Anwendungsoptionen.



Der anschlussfertige Pumpeneinbausatz Retrofit S für fäkalienfreies Abwasser ist eine einfache Lösung zum Einbau in bestehenden Schächten und Sammelbehältern. Die Duoanlage mit je zwei entnehmbaren 500 oder 1000 Watt-Pumpen sorgt im klassischen Pumpensumpf eines Einfamilienhauses sowie in Aufzug- oder Tiefgaragen-Sammelschächten für eine sichere Abwasserentsorgung.

