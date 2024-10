1. Value of Water Conference

Das UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 6 setzt sich für sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle ein. Auf der neu ins Leben gerufenen Value of Water Conference, die die Messe Frankfurt gemeinsam mit dem Euroforum am 17. und 18. März 2025 im Congress Center der Messe Frankfurt veranstaltet, treffen sich Expert*innen aus der Sanitär-, Immobilien- und Wohnungswirtschaft sowie politische Entscheidungsträger*innen, Vertreter*innen von Kommunen und internationalen Delegationen, Nichtregierungs- und Entwicklungsorganisationen. Gemeinsam können sie dort globale Innovationen und Best Practices im Bereich Wassermanagement und Hygiene in und am Gebäude diskutieren.



2. Building Future Conference

Die Building Future Conference im Portalhaus der Messe Frankfurt ist Treffpunkt für Fachleute aus Politik und Kommunen, der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger sowie für Planer*innen, Architekt*innen und Projektentwickelnde. Ziel der Konferenz von 17. bis 20. März ist es, gemeinsam Strategien zu entwickeln, die nachhaltige Bau- und Energiekonzepte voranbringen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung leisten. Die Building Future Conference wird von der Messe Frankfurt gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, dem Fachverband Gebäude-Klima, der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V., dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima und weiteren Branchenverbänden organisiert.

3. Forum Building Technologies & Management

Die Digitalisierung der Branche, Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele stehen im Mittelpunkt der Kurzvorträge auf dem Forum Building Technologies & Management in Halle 11.1. Der Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau und der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung organisieren den Treffpunkt für Wissenstransfer und Networking.



4. House of Energy Kongress und deutscher Energieberatertag

Die Entwicklung von Strategien, um energieeffiziente und nachhaltige Gebäudekonzepte zu fördern, steht im Fokus von zwei weiteren Konferenzen, die im Rahmen der ISH bereits Tradition haben. Zum einen findet am 20. März wieder der Deutsche Energieberatertag, veranstaltet von Econsult, statt. Zum anderen bietet der Kongress House of Energy der gleichnamigen Institution aus Hessen am 19. und 20. März wichtige Impulse.



5. Exhibitor Stage



Erstmals wird es auf der ISH eine Exhibitor Stage geben, in deren Mittelpunkt Ausstellervorträge stehen. Vorträge können dafür noch eingereicht werden.

6. Design Plaza

Am Design Plaza in Halle 3.1 treffen Interior Design, aktuelle Trends und Zukunftsperspektiven der Sanitärbranche aufeinander. Das Programm mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden gestalten verschiedene Partner. Dazu gehören die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft, der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design sowie mehrere Medienpartner. Darüber hinaus ist die Design Plaza Startpunkt für geführte Messerundgänge.