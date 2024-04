Die österreichische Kronoterm Wärmepumpen GmbH, Vertriebspartner des slowenischen Herstellers Kronoterm, hat kurz nach ihrer Premiere auf der WEBUILD Energiesparmesse 2024 Konkurs beim Landesgericht Graz angemeldet. Laut Informationen des Alpenländischen Kreditorenverbands wurde das Verfahren über Antrag eines Gläubigers eröffnet. Die Gründe für die Insolvenz des Händlers von Wärmepumpensystemen müssen nun überprüft sowie das vorhandene Vermögen geschätzt werden.



Neuer – und somit einziger – österreichischer Handelsparnter ist die, die sich den Messestand in Wels mit Kronoterm Wärmepumpen Austria teilte.