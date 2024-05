Nachdem Anfang März ein Sanierungsverfahren über die Reiter Haustechnik GmbH & Co KG eröffnet wurde, folgt nun der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens von der Komplementärgesellschaft Reiter Haustechnik GmbH.





Die operativ tätige KG beschäftige zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung 25 Mitarbeitende und strebte zuerst einen Sanierungsplan an, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert. In diesem Verfahren kamen Forderungen in der Höhe von rund 6,1 Mio. Euro zur Anmeldung, wovon Forderungen von rund 5,5 Mio. Euro anerkannt wurden. Nach Schließung der Unternehmensteilbereiche „Technik – Großprojekte“, „Klimaanlagenbau“ und „Sanitärbau“ wurde das Unternehmen zuletzt mit noch 13 Dienstnehmer*innen fortgeführt.





Der angestrebte Sanierungsplan sei aber aus der Fortführung nicht darstellbar gewesen, so der AKV. Auch geführte Investorengespräche seien ergebnislos geblieben, der Sanierungsplan wurde daher in der Zwischenzeit zurückgezogen. Dem folgend kommt es aufgrund der persönlichen, unbeschränkten und unmittelbaren Haftung auch bei der Komplementärgesellschaft zu Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit. Der AKV rechnet mit Verbindlichkeiten von rund 5,5 Mio. Euro. Mangels Aussicht auf eine Sanierbarkeit der Unternehmen wird damit gerechnet, dass es im Rahmen der Insolvenzverfahren zur Liquidation des Spielberger Unternehmens kommen wird.