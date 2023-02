Corona hält das österreichische Messegeschehen weiterhin in Atem. Das gilt auch für die WEBUILD Energiesparmesse Wels, die ihren Termin bereits aus dem März in den April verschoben hat – dabei will man es jetzt aber auch belassen. Die Messe blickt mit Zuversicht auf die Frühjahrs-Edition, die bewusst im Kompakt-Format abgehalten wird. Mit den drei großen Messehallen 19, 20 und 21, etwa 28.000 m2 belegter Hallenfläche und rund 200 Aussteller*innen ist die gewohnte Größe zwar nicht erreicht, dennoch sei laut den Veranstaltern von der Branche und den Aussteller*innen der klare Wunsch nach einem Einhalten des Termins gekommen. Unter dem Motto „Messen werden benötigt, um in guten Zeiten für schlechte Zeiten vorzubauen“ wird auf die Möglichkeit hingewiesen, das Geschäft bereits im Frühjahr für die kommenden Monate abzusichern.



Inhaltlich befasst sich das Messegeschehen mit den „drei zentralen E's“: Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare, aufgeteilt in die vier Themen Energie, Bau, Bad und Wohnen. Die Halle 20 präsentiert sich mit einem neuen Konzept, dort wird erstmals alles zum Thema Heizen unter einem Dach zu finden sein – von Holzheizungen, über Wärmepumpen und Solarthermie bis hin zu multienergetischen Playern und Photovoltaik.