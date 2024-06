Alexander Vitt heißt der neue Geschäftsführer bei KONE für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er hat die Funktion als DACH-Chef bereits am 1. Mai 2024 übernommen. Zuvor war er Leiter der Region Nord bei KONE DACH. Vitt folgt damit auf Erik Kahlert, der innerhalb des Konzerns auf globaler Ebene die Rolle des Senior Vice President Service Business bekleidet. Alexander Vitt ist seit über zwanzig Jahren beim Aufzugsriesen tätig und hat dabei im deutschsprachigen Raum ebenso wie in den USA und Osteuropa gearbeitet.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf meine neuen Aufgaben. Besonders am Herzen liegen mir neben dem Vorantreiben unseres dynamischen Wachstums in der Region auch die wichtigen Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, in denen wir branchenführend sind", so Vitt in einer ersten Stellungnahme.



KONE ist einer der weltweit führenden Anbieter bei Aufzügen, Rolltreppen und Automatiktüren. Mehr als 60.000 Mitarbeitende erwirtschafteten 2023 einen Jahresumsatz von 11 Mrd. Euro, verteilt auf mehr als 1.000 Niederlassungen in über 60 Ländern.